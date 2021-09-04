Женские страстиПолитика«Переспали с бывшим мужем спустя 7 лет после развода» Мы с мужем в разводе 7 лет, есть общий ребенок. Он общался с сыном, но друг с другом мы держали дистанцию.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвановнапереспала и молодец! значит есть здоровье переспатьRRosomahaСтарая любовь не ржавеет, а в этом данном случае это ещё раз подтверждается, а остальное, дача ли, старый друг или же просто выезд на природу, это кому что по вкусу....Слава ДвоякинНичего страшного не произошло. Успокойтесь. Растите ребенка. Зла на бывшего мужа не держитеМарина МаксимоваНу переспала и переспала..подумаешь трагедия. Только одно..на продолжение отношений и воссоединение с мужем не надейтесь. Мужчины сексу не придают такого значения, как мы. У них все проще..подвернулась-переспал. Если бы он хотел восстановления отношений, то давно бы их восстановил.Александр БабковХитрая или дурная ?Комментировать
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