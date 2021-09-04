Женские страсти

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«Переспали с бывшим мужем спустя 7 лет после развода»

«Переспали с бывшим мужем спустя 7 лет после развода»

Мы с мужем в разводе 7 лет, есть общий ребенок. Он общался с сыном, но друг с другом мы держали дистанцию.

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Ивановна
переспала и молодец! значит есть здоровье переспать
Rosomaha
Старая любовь не ржавеет, а в этом данном случае это ещё раз подтверждается, а остальное, дача ли, старый друг или же просто выезд на природу, это кому что по вкусу....
Слава Двоякин
Ничего страшного не произошло. Успокойтесь. Растите ребенка. Зла на бывшего мужа не держите
Марина Максимова
Ну переспала и переспала..подумаешь трагедия. Только одно..на продолжение отношений и воссоединение с мужем не надейтесь. Мужчины сексу не придают такого значения, как мы. У них все проще..подвернулась-переспал. Если бы он хотел восстановления отношений, то давно бы их восстановил.
Александр Бабков
Хитрая или дурная ?

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