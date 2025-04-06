Чистой воды кража, а называют себя честными европейцами: Европе придется вернуть 240 млрд евро, но все ищут пути, чтобы конфисковать и не отдавать Ольга БезродняяГлава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что если Венгрия наложит вето на продление санкций против России, Европе придётся вернуть замороженные активы на сумму 240 миллиардов евро.