В последние дни в сети активно обсуждается тревожный вопрос: действительно ли государственный мессенджер «MAX» после удаления с iPhone исчезает полностью или же он оставляет «цифровой след», о котором пользователю якобы не сообщают? Правда ли, что «Макс» продолжает следить после удаления со ….