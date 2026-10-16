В последние дни в сети активно обсуждается тревожный вопрос: действительно ли государственный мессенджер «MAX» после удаления с iPhone исчезает полностью или же он оставляет «цифровой след», о котором пользователю якобы не сообщают? Правда ли, что «Макс» продолжает следить после удаления со ….
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