Блокада Ормузского пролива имеет свои выигравшие и проигравшие стороны

Итоги блокады Ормузского пролива показывают, что в ситуации есть как победители, так и проигравшие. Ирано-американский кризис, поставивший под угрозу один из важнейших энергетических маршрутов мира, постепенно переходит в новую фазу.
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