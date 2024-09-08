Германия на пороге больших перемен

Прошедшие выборы в региональные парламенты (ландтаги) двух восточногерманских федеральных земель — Тюрингии и Саксонии — окажут значительное влияние не только на региональную, но и на национальную политическую структуру ГерманииЕРА Сопредседатель АдГ Алис Вайдель (в центре) празднует триумф на местных выборах в Германиичитайте на monocle.
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