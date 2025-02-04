Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 6-9 февраля 2025 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 6 февраля,7,8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до … .
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