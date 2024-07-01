Дело «Весна»: как ОГПУ предотвратило восстание белогвардейцев против Сталина

В 1928-1930 гг. руководство СССР взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Поскольку такая политика вызывала широкое недовольство народных масс, в связи с их ухудшающимся экономическим положением, Сталин попытался (и успешно) перенаправить социальную агрессию на «буржуазию».