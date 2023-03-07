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Шквалистый ветер до 35 м/с с дождем и снегом обрушится на Республику Алтай 8 марта

Шквалистый ветер до 35 м/с с дождем и снегом обрушится на Республику Алтай 8 марта

Экстренные службы рассказали об усилении ветра и посоветовали быть предельно осторожными. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай, по данным синоптиков, 8 марта на территории Республики Алтай ожидаются осадки дождя и мокрого снега, переходящие в снег.

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