Похищение собаки-инвалида, «железный котел» и выстрел в голову. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Карелии неизвестные проникли в приют для животных и похитили собаку-инвалида, жителей Шкотово в Приморском крае уже второй день держат в «железном котле», а в Челябинске пассажир такси выстрелил в голову водителю такси.