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Шоу Киркорова в Бишкеке обернулось импровизацией с использованием подручных материалов

Шоу Киркорова в Бишкеке обернулось импровизацией с использованием подручных материалов

3 ноября в Бишкеке состоялся концерт российского короля эстрады — Филиппа Киркорова. Но перед началом своего выступления артисту пришлось понервничать — на таможне произошли некоторые проблемы с оформлением и доставкой декораций для мероприятия.

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