В Тбилиси продолжились акции протеста. Это была уже восьмая ночь подряд, когда митингующие жители выходили на улицы города.
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В Тбилиси продолжились акции протеста. Это была уже восьмая ночь подряд, когда митингующие жители выходили на улицы города.
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