Мира Тэрада и Иван Мельников раскроют факты о незаконных похищениях граждан РФ спецслужбами США

Глава Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников примут участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».