В Кузбассе уже более половины овощей —собственного производства

Кузбасские аграрии ежегодно увеличивают объемы производства тепличной продукции. Так, по итогам 2023-го в регионе собрано 18,4 тысячи тонны овощей и зеленных культур, выращенных в закрытом грунте: это на тысячу тонн (5,8%) больше в сравнении с 2022 годом.
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