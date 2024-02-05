В Кузбассе уже более половины овощей —собственного производства

Кузбасские аграрии ежегодно увеличивают объемы производства тепличной продукции. Так, по итогам 2023-го в регионе собрано 18,4 тысячи тонны овощей и зеленных культур, выращенных в закрытом грунте: это на тысячу тонн (5,8%) больше в сравнении с 2022 годом.