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«Уже поздно»: Кедми высмеял попытку Макрона диктовать Китаю отношение к Путину

«Уже поздно»: Кедми высмеял попытку Макрона диктовать Китаю отношение к Путину

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» высмеял попытку президента Франции Эммануэля Макрона диктовать Китаю отношение к Владимиру Путину.

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