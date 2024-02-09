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США потребовали от прибалтов убрать памятники нацистским преступникам

США потребовали от прибалтов убрать памятники нацистским преступникам

Литва должна убрать из общественного пространства памятники участникам холокоста, даже если эти деятели позднее выступали против советской власти.

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Комментарии
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Sergei Kakurskii
Так ты не поняла?! Это кто убивал евреев прославлять нельзя и все! Русских ,поляков ,украинцев ,казахов и бурятов кто убивал, можно  прослявлять!!! Вот что написано! Читайте лучше!
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1 час.
Валерий Фоменков
Американские фашисты требуют убрать памятники литовским фашистам...
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1 час.
Sergei Kakurskii
Какие же невнимательные читатели удивляет!Тут сказано что можно прославлять СС убивавшие поляков русских украинцев казахов и бурятов! А запретили прославлять только тех кто убивал ЕВРЕЕВ!!!
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1 час.

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