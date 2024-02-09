Литва должна убрать из общественного пространства памятники участникам холокоста, даже если эти деятели позднее выступали против советской власти.
США потребовали от прибалтов убрать памятники нацистским преступникам
Комментарии
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Sergei Kakurskii
Так ты не поняла?! Это кто убивал евреев прославлять нельзя и все! Русских ,поляков ,украинцев ,казахов и бурятов кто убивал, можно прослявлять!!! Вот что написано! Читайте лучше!
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1 час.
Валерий Фоменков
Американские фашисты требуют убрать памятники литовским фашистам...
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1 час.
Sergei Kakurskii
Какие же невнимательные читатели удивляет!Тут сказано что можно прославлять СС убивавшие поляков русских украинцев казахов и бурятов! А запретили прославлять только тех кто убивал ЕВРЕЕВ!!!
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1 час.
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