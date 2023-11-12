Александр Легков: «Степанова всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются»

— Вы один из популяризаторов, шоуменов в мире лыж. Должно быть в них больше шоу? И если да, то где здесь грань? Вероника Степанова предложила делать дуэль взглядов перед гонками — это еще шоу или уже цирк? — Вопрос о времени, в которое мы живем.