Терпение лопнуло: Селлеры в ожидании выплат обратились к ФАС

Профессор Толкачев: Введение мер за задержки по выплатам в отношении маркетплейсов оздоровит рынок Полина Носова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гатауллин Сергей Толкачев Михаил Болдырев Игорь Шевченко Над Wildberries снова «висят тучи».
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