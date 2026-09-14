БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Терпение лопнуло: Селлеры в ожидании выплат обратились к ФАС

Терпение лопнуло: Селлеры в ожидании выплат обратились к ФАС

Профессор Толкачев: Введение мер за задержки по выплатам в отношении маркетплейсов оздоровит рынок Полина Носова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гатауллин Сергей Толкачев Михаил Болдырев Игорь Шевченко Над Wildberries снова «висят тучи».

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