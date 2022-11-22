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После церемонии с Путиным у российских ледоколов закончились крестные матери

После церемонии с Путиным у российских ледоколов закончились крестные матери

Владимир Путин проконтролировал спуск на воду атомного ледокола «Якутия» и поднятие флага на его старшем брате «Урале»: оба судна войдут в группировку, обеспечивающую перевозки грузов, в первую очередь нефти и сжиженного газа, по Севморпути.

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