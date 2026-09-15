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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Симеоне: «Месси должен получить «Золотой мяч». После такого ЧМ в его возрасте – никаких сомнений»

Главный тренер « Атлетико » Диего Симеоне считает, что Лионель Месси должен получить 9-й « Золотой мяч ».

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