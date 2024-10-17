В Тольятти возбуждено уголовное дело после драки между подростками

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту драки между подростками. По данным следственных органов, инцидент произошел возле торгового центра, где группа несовершеннолетних избила двух своих сверстников.
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