Новая жизнь: семья с десятью детьми переезжает из Латвии в Россию Ольга ВайленкоВ условиях нарастающей русофобии в Латвии, множество русскоязычных семей сталкивается с непростыми выборами, порой касающимися не только качества жизни, но и безопасности своих детей.