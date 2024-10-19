Новая жизнь: семья с десятью детьми переезжает из Латвии в Россию Ольга ВайленкоВ условиях нарастающей русофобии в Латвии, множество русскоязычных семей сталкивается с непростыми выборами, порой касающимися не только качества жизни, но и безопасности своих детей.
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