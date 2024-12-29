JAMA: генная терапия помогла лучше видеть пациентам с оптической патологией

Международная группа ученых из Австрии и Швейцарии доказала, что генная терапия приводит к устойчивому и долговременному улучшению зрению пациентам, страдающим от наследственной оптической нейропатией Лебера (НОНЛ).
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