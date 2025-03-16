СМИ узнали о готовности Израиля провести военные операции против лидеров ХАМАС

Правительство Израиля готово санкционировать военные операции против командиров и лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, если не будет согласовано продолжение сделки по освобождению заложников, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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