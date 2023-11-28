В России изобрели БПЛА, которым можно управлять мозговыми импульсами

Специалисты компании «Нейроботикс» смогли разработать БПЛА, который можно подключить к нейроинтерфейсу, допускающему управлять дроном с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).