В России изобрели БПЛА, которым можно управлять мозговыми импульсами

Специалисты компании «Нейроботикс» смогли разработать БПЛА, который можно подключить к нейроинтерфейсу, допускающему управлять дроном с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
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