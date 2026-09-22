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В Алтайском крае запретили ввоз пыльцы, меда и кисломолочной продукции из Казахстана

В Алтайском крае запретили ввоз пыльцы, меда и кисломолочной продукции из Казахстана

Нарушения нашли в документах и маркировке В Алтайском крае пресекли попытки ввоза продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям.

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