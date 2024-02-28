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Новый Нижегородский

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Parole Overturned for Russian Summer Camp Director in Boating...

Parole Overturned for Russian Summer Camp Director in Boating...

Parole Overturned for Russian Summer Camp Director in Boating Tragedy CaseA Russian court has overturned the parole granted to a summer camp director who was jailed over the deaths of 14 children in a boating accident, media reported Wednesday.

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