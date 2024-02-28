Parole Overturned for Russian Summer Camp Director in Boating Tragedy CaseA Russian court has overturned the parole granted to a summer camp director who was jailed over the deaths of 14 children in a boating accident, media reported Wednesday.
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