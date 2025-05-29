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Россиянам рассказали, что нельзя делать на Вознесение Господне

Россиянам рассказали, что нельзя делать на Вознесение Господне

Вознесение Господне — это один из важнейших праздников в православном календаре, рассказал в беседе с RT депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

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