Запад готовил урановую ловушку для русских, но в капкан попали украинские боевики

Максим ТришинВоенное делоПодписатьсяЗапад готовил урановую ловушку для русских, но в капкан попали украинские боевикиРусские военные разбомбили вражеские склады, где хранились крылатые ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеднённым ураном.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВлад ВладимировНа Руси матушке же издревле ещё говорили: не рой другому яму, а то сам в её же попадешь... Но об этом уродебилы, видимо, забыли... Тупей этих придурков вряд ли где сейчас найдешь...Ответить14 час.
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