Царьград

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Запад готовил урановую ловушку для русских, но в капкан попали украинские боевики

Запад готовил урановую ловушку для русских, но в капкан попали украинские боевики

Русские военные разбомбили вражеские склады, где хранились крылатые ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеднённым ураном.

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Комментарии
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Влад Владимиров
На Руси матушке же издревле ещё говорили: не рой другому яму, а то сам в её же попадешь... Но об этом уродебилы, видимо, забыли... Тупей этих придурков  вряд ли где сейчас найдешь...
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