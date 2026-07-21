Telix Pharmaceuticals: Квартальная выручка выросла до $247 млн

Австралийско-американская биофармацевтическая корпорация Telix Pharmaceuticals Limited (NASDAQ: TLX) официально обнародовала финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста бизнеса.
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