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Telix Pharmaceuticals: Квартальная выручка выросла до $247 млн

Telix Pharmaceuticals: Квартальная выручка выросла до $247 млн

Австралийско-американская биофармацевтическая корпорация Telix Pharmaceuticals Limited (NASDAQ: TLX) официально обнародовала финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста бизнеса.

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