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Царьград

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Студент стал курьером мошенников: 400 тыс. руб. у пенсионерки

Студент стал курьером мошенников: 400 тыс. руб. у пенсионерки

В Семёновском округе расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Фигурантами стали 22-летний студент одного из нижегородских вузов, а также неустановленные лица, обманувшие пожилую женщину по телефону.

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