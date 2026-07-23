Студент стал курьером мошенников: 400 тыс. руб. у пенсионерки

В Семёновском округе расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Фигурантами стали 22-летний студент одного из нижегородских вузов, а также неустановленные лица, обманувшие пожилую женщину по телефону.
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