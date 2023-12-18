Немецкий журналист Bild Репке: на Украине сейчас все бурлит

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter) оценил ситуацию на Украине после инцидента с обнаружением прослушки в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.
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