Украинцы схлестнулись с западниками из-за тренировок пилотов F-16

Западные страны не форсируют процесс подготовки украинских пилотов для F-16 по причине того, что слишком большое количество подготовленных летчиков в ситуации, когда Киев еще не получил достаточное количество истребителей, грозит выпускникам западных летных курсов потерей квалификационных навыков.