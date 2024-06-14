Украинцы схлестнулись с западниками из-за тренировок пилотов F-16

Западные страны не форсируют процесс подготовки украинских пилотов для F-16 по причине того, что слишком большое количество подготовленных летчиков в ситуации, когда Киев еще не получил достаточное количество истребителей, грозит выпускникам западных летных курсов потерей квалификационных навыков.
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