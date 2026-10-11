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Регулирование искусственного интеллекта и влияние на интеллектуальную собственность Федерального закона 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации»

Особенности нового регулирования С целью правового регулирования нейросетей был принят Федеральный закон от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».

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