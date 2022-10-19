Россиянам рассказали, в каком случае пенсия может "вырасти" в два раза

Известия/Александр Казаков Россияне, которые работают или живут на Крайнем Севере, имеют право досрочно выйти на пенсию, а также на увеличенный размер выплат от государства, заявил заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Известия/Александр Казаков Россияне, которые работают или живут на Крайнем Севере, имеют право досрочно выйти на пенсию, а также на увеличенный размер выплат от государства, заявил заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
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