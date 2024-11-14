Самый дурацкий вопрос «Что? Где? Когда?» Попробуйте-ка на него ответить!

Вопрос не просто завел знатоков в тупик, но бросил их там и убежал, глумливо ржа! фото: YouTube-канал Что? Где? Когда?Находясь в рассуждении, чем бы таким эдаким развлечь нашего читателя, мы наткнулись на любопытное видео на YouTube.
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