Россиян предупредили об опасных украшениях для елки

Эксперт Матлаш: разноцветные яркие игрушки могут содержать свинец и ртуть Некоторые украшения для новогодней елки могут быть опасными для жителей дома или квартиры — например, игрушки могут содержать токсичные вещества.
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