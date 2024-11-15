Похоже, Microsoft потеряла интерес к консольным апгрейдам — Фил Спенсер говорит, что не хочет выпускать их просто ради выгодыПо словам Спенсера, Microsoft не интересно просто делать чуть более мощные консоли ради выгоды — она хочет, чтобы от её железных решений была реальная польза и для аудитории, и для создателей контента.