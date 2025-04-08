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Царьград

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Хлопок газа в Липецке: поврежден дом, пострадала женщина с ожогами

Хлопок газа в Липецке: поврежден дом, пострадала женщина с ожогами

В Липецке на ул. Механизаторов, д. 3 произошёл хлопок газа в многоквартирном доме. Повреждена квартира, пострадала женщина, у неё диагностировали ожоги.

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