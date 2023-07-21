smi.today

4 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Уничтожить эту суку! И следующего уничтожить! Чтоб боялись бляди!Зеленский выступи...
  • Александр Котов
    Че  сразу подбили?В зоне СВО состоя...
  • Svetlana Kuzmina
    Я не понимаю правительство Швеции, они что, не управляют государством, а только наблюдают? А полиция у них основной о...МИД Швеции: акт и...

Во Франции уровень бедности достиг максимального значения с 2013 года

Во Франции уровень бедности достиг максимального значения с 2013 года

Во Франции сокращение или полное лишение возможности удовлетворять основные потребности французов, прежде всего, психофизиологические и социальные (депривация), достигло самого высокого уровня с 2013 года, 20 июля пишет французская газета Sud Ouest.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх