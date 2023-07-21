Во Франции уровень бедности достиг максимального значения с 2013 года

Во Франции сокращение или полное лишение возможности удовлетворять основные потребности французов, прежде всего, психофизиологические и социальные (депривация), достигло самого высокого уровня с 2013 года, 20 июля пишет французская газета Sud Ouest.
Во Франции сокращение или полное лишение возможности удовлетворять основные потребности французов, прежде всего, психофизиологические и социальные (депривация), достигло самого высокого уровня с 2013 года, 20 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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