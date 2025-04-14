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НАША ЛОСИНКА

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Фотовыставка «Все начинается с детства» открылась в парке у Джамгаровского пруда

Фотовыставка, открывшаяся в парке «У Джамгаровского пруда», посвящена благотворительным программам, сотрудникам и подопечным фонда «Дорога Жизни», она призвана показать хрупкость детской жизни и значимость поддержки взрослого.

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