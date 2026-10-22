Getty Images/Red Bull ContentpoolМеждународный автодром Лосаил в Катаре сообщил, что подготовка к этапам Формулы 1 и MotoGP вступает в завершающую стадию, несмотря на продолжающуюся напряжённость на Ближнем Востоке.
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