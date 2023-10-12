«Приглашаю стройную женщину, которой негде жить, или сироту, или беженку для совместного проживания ко мне, в качестве помощницы и если полюбимся - женой, возможно матерью наших детей».
Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами
Комментарии
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Владимир Соколов
обоснуйте))яя вот свои слова могу обосновать)а вы?
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8 час.
Владимир Соколов
ага! чем меньше конкуренток тем лучше))😂
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8 час.
Дмитрий Яковлев
Хм... Если человек приглашает к себе жить другого человека-вопрос о наличии/отсутствии детей вполне естественный , разве нет? Даже когда жильё за ДЕНЬГИ сдают?
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7 час.
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