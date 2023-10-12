Моя семья. Счас...
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Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

«Приглашаю стройную женщину, которой негде жить, или сироту, или беженку для совместного проживания ко мне, в качестве помощницы и если полюбимся - женой, возможно матерью наших детей».

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Комментарии
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Владимир Соколов
обоснуйте))яя вот свои слова могу обосновать)а вы?
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8 час.
Владимир Соколов
ага! чем меньше конкуренток тем лучше))😂
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8 час.
Дмитрий Яковлев
Хм... Если человек приглашает к себе жить другого человека-вопрос о наличии/отсутствии детей вполне естественный , разве нет? Даже когда жильё за ДЕНЬГИ сдают?
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7 час.

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