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Ученые боятся «потери контроля» над ИИ

Гонка технологических гигантов по разработке все более мощного искусственного интеллекта может иметь пагубные последствия, предупредил профессор Монреальского университета, лауреат премии Тьюринга Джошуа Бенжио перед саммитом ИИ в Париже.

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