В Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине

Директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев рассказал об учебном пособии «Подготовка набора данных для обучения и тестирования программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта».
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