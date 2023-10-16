«Газпром» призвал на помощь государство тяжбе с Europol Gaz

«Газпром» потребовал запрета на продолжение разбирательства по иску от Europool Gaz в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, говорится в материалах арбитражного суда Ленобласти, сообщает 16 октября Интерфакс.
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