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Учёные рассказали, чем чреваты для футболистов удары головой по мячу

Учёные рассказали, чем чреваты для футболистов удары головой по мячу

При частых попытках забить гол или отдать пас головой могут появиться проблемы со здоровьем.Опубликованы результаты исследования, которое выявило неожиданные медицинские риски, связанные с практикой футбола.

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