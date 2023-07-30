Военное обозрение

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Пресса США: На саммите в Саудовской Аравии Украина попытается убедить страны Глобального Юга поддержать её план «мирного урегулирования»

Пресса США: На саммите в Саудовской Аравии Украина попытается убедить страны Глобального Юга поддержать её план «мирного урегулирования»

Информационная служба Associated Press публикует материал, в котором подтверждается ранее появившаяся информация о подготовке к проведению в Саудовской Аравии саммита по Украине.

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Валерий Ворожищев
Поговорить ни о чём можно.
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