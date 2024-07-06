Стандартом на стандарт: Нидерланды за шесть минут перевернули игру с Турцией и вышли в полуфинал Евро-2024

Нидерланды взяли верх над Турцией в заключительном четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. В конце первого тайма подопечные Винценцо Монтеллы неожиданно открыли счёт после подачи углового: Самет Акайдын не дал пропасть хорошему навесу Арды Гюлера.