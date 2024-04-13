Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

МО РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового комплекса.
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