Тренер Колыванов заявил, что "Зенит" не был заинтересован в Круговом

Бывший футболист, главный тренер клуба "Текстильщик" из Иваново Игорь Колыванов предположил, что петербургский "Зенит" не хотел продлевать контракт с защитником Даниилом Круговым, который подписал контракт с ЦСКА.
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